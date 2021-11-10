Ондатры в Бурятии развлекаются на льду Байкала

- Со льда лучше нырять за вкусными водорослями, на льдинках можно отдохнуть и перекусить, «поговорить с коллегами», «обсудить новости залива», - шутят сотрудники ФГБУ «Заповедного Подлеморья».







В Забайкальском национальном парке в Бурятии ондатры вышли на лёд озера Байкал. Забавное видео опубликовали на странице ФГБУ «Заповедное Подлеморье». в Instagram. По словам специалистов, животные готовятся к зиме.Территорию Забайкальского национального парка населяют типичные сибирские звери: медведь, волк, лисица, рысь, соболь, выдра, росомаха, лось, кабарга, белка, бурундук, ондатра, заяц-беляк. Из птиц обычны: каменный глухарь, рябчик, кряква, серебристая чайка, болотный лунь и многие другие. Всего на территории парка зарегистрировано 303 вида наземных позвоночных животных. Из них земноводных – 3 вида, пресмыкающихся – 3 вида, птиц – 249 видов, млекопитающих – 48 видов. Из рыб, обитающих в акватории парка, в Красную книгу России занесён байкальский осётр. Редким видом земноводных является остромордая лягушка. В районе термальных Змеёвых источников сохранился уж – реликтовый для Байкала вид, численность его невелика.