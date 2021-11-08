О решении объявил глава Бурятии Алексей Цыденов
С 9 ноября у жителей Бурятии, которым по медицинским показателям нельзя ставить вакцину от коронавируса, не будут требовать ПЦР-тесты при посещении общественных мест. Об этом сегодня сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
По его словам, гражданам с медотводом достаточно будет показать справку об этом.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 ноября действовало более строгое требование. Людям с медотводом от вакцинации вход в торговые центры и другие общественные места был разрешён только при предъявлении свежего отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
В Бурятии пошли навстречу людям с медотводом от вакцинации
Общество, Фото:
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