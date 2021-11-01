В Бурятии ввели новое правило для тех, у кого есть медотвод

- Кроме того, установлена рекомендация для работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории республики, предоставлять два выходных дня для своих сотрудников для прохождения вакцинации, - прокомментировала председатель гражданско-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии Валерия Халтакшинова.







<br />

Особый порядок доступа в период нерабочих дней действует при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.





Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 октября по 7 ноября в Бурятии работает система пропуска в общественные места по QR-кодам . При этом на заседаниях оперштаба, как выяснилось на днях, предлагали и вовсе рассмотреть возможность московского сценария ковид-ограничений. Впрочем, по этому пути власти республики не пошли.

29 октября в указ главы Бурятии о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября внесены изменения. Так, с 1 ноября людям с медотводом от вакцинации против коронавируса вход в торговые центры и другие общественные места разрешён только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.Это ограничение не действуют на людей, которые следуют в пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах.