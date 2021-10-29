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В Агинском округе избрали ширээтэ Цугольского дацана

В Агинском округе избрали ширээтэ Цугольского дацана
Общество,  Фото:пресс-служба Цугольского дацана
Им стал действующий настоятель

В Агинском Бурятском округе ширээтэ Цугольского дацана на четвёртый срок избран Алдар Шойнхоров, прослуживший настоятелем пятнадцать лет.

За его кандидатуру уже четвёртый раз единогласно проголосовали ламы Цугольского дацана. На заседании присутствовали Дид хамбо-лама Забайкальского края Андрей Дондукбаев, председатель совета Цугольского дацана Владимир Рабданов. Теперь Алдар лама будет на троне ширээтэ ещё 5 лет, до 2026 года.

- В ближайшее время состоится церемония интронизации. Власть ширээтэ распространяется на всю территорию подведомственного ему дацана, в его обязанности входит забота обо всем духовном и материальном, чаяниях и устремлениях монахов, их дисциплине, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Справка

Алдар Шойнхоров родился в 1976 году в селе Кусочи Могойтуйского района. Впервые был избран ширээтэ Цугольского дацана 1 ноября 2006 года.
буддизм дацан Агинский Бурятский округ

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