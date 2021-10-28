Сотрудницу УФСИН Бурятии наградили за спасение имущества от пожара

Сотрудницу филиала по Бичурскому району уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Бурятия Валерию Вострокнутову наградили ведомственной медалью ФСИН России «За доблесть в службе».
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе текущего года старший инспектор Валерия Вострокнутова спасла имущество инспекции от пожара возникшего в здании, где располагался филиал. Ей удалось эвакуировать оргтехнику, документацию, личные дела осуждённых и обвиняемых без изоляции от общества, а также служебный автомобиль.
Награду героине вручил начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев. Руководитель регионального пенитенциарного ведомства поблагодарил Валерию Валерьевну за проявленную отвагу, пожелал успехов в службе и карьерного роста.
Девушка проходит службу в УФСИН России по Бурятии с 2020 года, после окончания Вологодского института ФСИН России, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.