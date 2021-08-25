В Бурятии на крупном пожаре едва не сгорели дела осуждённых



Как сообщал «Байкал-Daily», 19 августа в селе Бичура дотла сгорело административное здание . Пожар случился ночью. В здании, в располагались несколько отделений учреждений, в том числе почтовое отделение и филиал по Бичурскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии.





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Сегодня стало известно о самоотверженном поступке старшего инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции Валерию Вострокнутову. Она бросилась спасать казённое имущество.- В результате совместных усилий имущество инспекции, а именно оргтехника, документация, личные дела осуждённых и обвиняемых без изоляции от общества, а также служебный автомобиль были своевременно эвакуированы в безопасное место и не пострадали, - сообщили в пресс-службе УФСИН.По словам руководства уголовно-исполнительной инспекции Валерия Вострокнутова действовала слаженно, быстро и грамотно, не считаясь с угрозой для своей жизни и личного здоровья. Он проявила себя с наилучшей стороны, выполняя служебный долг, заявили в ведомстве.Валерия Валерьевна молодой сотрудник. Она проходит службу в УФСИН по Бурятии с 2020 года, после окончания Вологодского института ФСИН России.