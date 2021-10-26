Атлеты выиграли «золото» и «серебро» в жиме
Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве мира по пауэрлифтингу по жиму, которое с 21 по 31 октября проходит в Вильнюсе в Литве. В турнире принимают участие свыше 600 атлетов из почти 40 стран мира.
Среди юношей в весовой категории до 93 кг с результатом 170 кг победу одержал Григорий Дударев. Среди юниорок в весовой категории до 47 кг второе место заняла Екатерина Володько, показавшая результат в жиме 90 кг.
Григорий Дударев и Екатерина Володько тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта». Тренером Григория является Константин Сауков. Екатерина занимается под руководством Валерия Володько. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские пауэрлифтеры завоевали медали первенства мира
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