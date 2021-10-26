Иркутские пауэрлифтеры завоевали медали первенства мира

Общество, Фото: международная федерация пауэрлифтинга

Атлеты выиграли «золото» и «серебро» в жиме



Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве мира по пауэрлифтингу по жиму, которое с 21 по 31 октября проходит в Вильнюсе в Литве. В турнире принимают участие свыше 600 атлетов из почти 40 стран мира.



Среди юношей в весовой категории до 93 кг с результатом 170 кг победу одержал Григорий Дударев. Среди юниорок в весовой категории до 47 кг второе место заняла Екатерина Володько, показавшая результат в жиме 90 кг.



Григорий Дударев и Екатерина Володько тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта». Тренером Григория является Константин Сауков. Екатерина занимается под руководством Валерия Володько. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



