В Улан-Удэ написали бурятский диктант

Общество, Фото: пресс-служба ЦГБ имени И.К. Калашникова

Победителям вручили денежные призы



В Улан-Удэ прошёл конкурс «Эрхим диктант – 2021» по произведению Даширабдана Батожабая «Төөригдэhэн хуби заяан». Мероприятие, приуроченное ко Дню бурятского языка, прошло в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова.



Победителями диктанта стали:

1 место —Элеонора Бальжанова;

2 место — Цырен-Дулма Галсанова;

3 место — Владимир Бухаев.



Призёрам конкурса были вручены дипломы и денежные призы. Специальный приз был вручён самому юному участнику в номинации «Эгээ залуу хабаадагша». Ещё один приз получила самая возрастная участница в номинации «Эгээ үндэр наhатай хабаадагша» - 83-летняя Валентина Шойдоповна Галсанова.



Во время подведения итогов были развёрнуты интерактивные площадки по традициям и обычаям бурят. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки имени Калашникова.

