Победителям вручили денежные призы
В Улан-Удэ прошёл конкурс «Эрхим диктант – 2021» по произведению Даширабдана Батожабая «Төөригдэhэн хуби заяан». Мероприятие, приуроченное ко Дню бурятского языка, прошло в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова.
Победителями диктанта стали:
1 место —Элеонора Бальжанова;
2 место — Цырен-Дулма Галсанова;
3 место — Владимир Бухаев.
Призёрам конкурса были вручены дипломы и денежные призы. Специальный приз был вручён самому юному участнику в номинации «Эгээ залуу хабаадагша». Ещё один приз получила самая возрастная участница в номинации «Эгээ үндэр наhатай хабаадагша» - 83-летняя Валентина Шойдоповна Галсанова.
Во время подведения итогов были развёрнуты интерактивные площадки по традициям и обычаям бурят. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки имени Калашникова.
В Улан-Удэ написали бурятский диктант
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