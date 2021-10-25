В Улан-Удэ пройдёт выездной день донора



- избегайте накануне и утром перед дачей крови приема жирной, мясной и молочной пищи;

- избегайте накануне кроводачи значительных физических нагрузок;

- нежелательно приходить на дачу крови после ночного дежурства;

- воздержитесь от курения за 3 часа и от алкоголя за 48 часов до дачи крови;

- необходим легкий завтрак в виде сладкого чая, сухариков, сока, фруктов, овощей.

- документы - паспорт, ФЛГ СНИЛС.



Польза донорства:



- донор всегда держит на контроле своё состояние здоровья, так как при каждой донации ему делается широкий спектр анализов крови;

- донор меньше подвержен различным заболеваниям, потому что регулярное обновление крови повышает иммунитет;

- достаточный запас «банка крови» - гарантия спасения нуждающихся в донорской крови и гарантия наличия крови для самого донора;

- вы можете спасать жизни людей, как волонтёр – вовлекая коллег, знакомых и друзей в донорское движение.



28 октября пройдёт выездной день донора в Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении.Выездной день донора пройдёт в здравпункте с 9.00 до 13.00.- Приглашаем сотрудников ППО принять активное участие в дне донора! Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, не имеющий противопоказаний к донорству, с весовой категорией более 50 кг. Желающим сдать кровь и её компоненты – иметь при себе паспорт и данные флюорографического обследования, - отметили в Службе крови Бурятии.Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя медицинский осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.После вакцинации от COVID-19 отвод от донорства составляет 30 дней, после вакцинации от сезонного гриппа -10 дней.Как подготовиться к кроводаче: