Иркутские борцы завоевали 10 медалей всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Сборная области выиграла 3 золотые и 7 бронзовых наград



Спортсмены Иркутской области выиграли десять медалей на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин памяти заслуженного мастера спорта России, призёра Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова. Турнир проходил с 19 по 21 октября в Абакане.



Среди мужчин золотые медали завоевали Шота Кортиев в весовой категории до 125 кг и Дмитрий Орлов в весе до 86 кг. Бронзовыми призёрами стали Юлиан Гергенов (до 70 кг), Александр Хамаганов и Константин Топшиноев (до 74 кг).



Среди женщин первое место в весовой категории до 68 кг заняла Людмила Дуденкова. Бронзовые награды взяли Галина Бектина и Ханда Цыбенова (весовая категория до 50 кг, выступала также за Бурятию), Елизавета Чеснокова (до 57 кг), Валентина Тохтоева (до 76 кг). Все эти спортсменки тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



От Бурятии медали у мужчин завоевали Жаргал Буяндуев (второе место в весовой категории 57 кг) и Цырен Гомбоев (второе место в весовой категории 65 кг). У женщин в весовой категории 50 кг второе место у Даримы Санжиевой. В весовой категории 57 кг золотую медаль завоевала Алёна Сангадиева. В весовой категории 59 кг первой стала Эризма Жамсаранова, третьей – Кристина Кондратьева.