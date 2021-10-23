Для школьников и их родителей организуют совместный досуг
В дни школьных каникул, с 25 октября по 7 ноября, в Иркутске пройдут «Неформальные каникулы». Основная цель проекта – организация интересного и полезного досуга школьников, их родителей, бабушек и дедушек.
В этом году «Неформальные каникулы» будут проводиться в два этапа: с 25 по 31 октября и с 1 по 7 ноября. Для жителей всех округов города запланированы более 700 мероприятий.
– В программе «Неформальных каникул» – консультации специалистов, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, спортивные соревнования, интерактивные спектакли, занятия по хореографии и актёрскому мастерству, квесты и квизы. Все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности, – рассказала начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутск Александра Егорова.
С программой первого этапа «Неформальных каникул» можно ознакомиться на официальном портале администрации города Иркутск и на сайте «Общественная жизнь города Иркутска». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске проведут «Неформальные каникулы»
Общество, Фото:
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