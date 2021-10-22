В районе Бурятии с нарушением заключили договор аренды

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Должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, администрация городского поселения «Северомуйское» в Муйском районе Бурятии нарушила антимонопольное законодательство.



Выявлены нарушения при проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества. Вопреки закону аукционная документация не была размещена на официальном сайте единой информационной системы. Кроме того, имелись разночтения между извещением о проведении аукциона и аукционной документацией.



В отношении главы городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами местного самоуправления». Должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



