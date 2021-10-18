В Улан-Удэ напишут диктант по произведению Батожабая

Заявки принимаются до 22 октября



23 октября в Улан-Удэ состоится конкурс «Эрхим диктант – 2021» по произведению Даширабдана Батожабая «Төөригдэhэн хуби заяан». Мероприятие пройдёт в рамках Дней бурятского языка в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова. Конкурс начнётся в 15:00.



Прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности могут жители Улан-Удэ от 16 лет и старше, за исключением специалистов по бурятскому языку и литературе. Участие в конкурсе бесплатное.



Заявки принимаются до 22 октября в отделе краеведения центральной городской библиотеки (cbskalashnikov@yandex.ru). В заявке указываются: ФИО участника, год рождения, место работы или учёбы, номер телефона. Об этом сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 16+

