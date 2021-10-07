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В Прибайкальском нацпарке возе турмаршрута бродит медведь

В Прибайкальском нацпарке возе турмаршрута бродит медведь
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Туристов нацпарка просят быть бдительными

Посетителей Прибайкальского национального парка, что находится в Иркутской области, просят быть осторожнее на маршруте «Тёмная Падь – Ангасолка». Недалеко от пешеходной туристической тропы сотрудники участкового лесничества обнаружили следы пребывания медведя.

Фотографии отпечатков и раскопов государственные инспекторы передали в отдел науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». После анализа материалов и устных свидетельств, специалисты пришли к выводу, что на этом участке находится некрупный бурый медведь. Он собирает опавшую кедровую шишку и вряд ли в ближайшее время покинет этот район.

На глаза людям мишка старается не попадаться, но о его присутствии люди знать должны - внезапная встреча может быть непредсказуемой.

Избежать негативных последствий можно проверенными способами: проходить маршрут в составе группы и в светлое время суток. Ни в коем случае нельзя оставлять после себя мусор, особенно – пищевые отходы, которые могут привлечь медведя к туристической тропе, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Справка:

«Тёмная Падь – Ангасолка» - популярный пешеходный маршрут выходного дня. Маршрут подходит для туристов разного возраста, способных проходить тропу без посторонней помощи. Берет начало от железнодорожной станции «Тёмная Падь» с регулярным сообщением. Данный маршрут позволяет познакомиться с монументальными строениями «Золотой Пряжки Транссиба» — Кругобайкальской железной дороги. В конечной точке маршрута — п. Старая Ангасолка — расположены турбаза и знаменитый музей Николая Константиновича Рериха.

Участок тропы – спуск в ущелье Правой Ангасолки — требует осторожности при наледях и мокром грунте.
медведь национальный парк

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