В Прибайкальском нацпарке возе турмаршрута бродит медведь

Туристов нацпарка просят быть бдительными



Посетителей Прибайкальского национального парка, что находится в Иркутской области, просят быть осторожнее на маршруте «Тёмная Падь – Ангасолка». Недалеко от пешеходной туристической тропы сотрудники участкового лесничества обнаружили следы пребывания медведя.



Фотографии отпечатков и раскопов государственные инспекторы передали в отдел науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». После анализа материалов и устных свидетельств, специалисты пришли к выводу, что на этом участке находится некрупный бурый медведь. Он собирает опавшую кедровую шишку и вряд ли в ближайшее время покинет этот район.



На глаза людям мишка старается не попадаться, но о его присутствии люди знать должны - внезапная встреча может быть непредсказуемой.



Избежать негативных последствий можно проверенными способами: проходить маршрут в составе группы и в светлое время суток. Ни в коем случае нельзя оставлять после себя мусор, особенно – пищевые отходы, которые могут привлечь медведя к туристической тропе, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Справка:



«Тёмная Падь – Ангасолка» - популярный пешеходный маршрут выходного дня. Маршрут подходит для туристов разного возраста, способных проходить тропу без посторонней помощи. Берет начало от железнодорожной станции «Тёмная Падь» с регулярным сообщением. Данный маршрут позволяет познакомиться с монументальными строениями «Золотой Пряжки Транссиба» — Кругобайкальской железной дороги. В конечной точке маршрута — п. Старая Ангасолка — расположены турбаза и знаменитый музей Николая Константиновича Рериха.



Участок тропы – спуск в ущелье Правой Ангасолки — требует осторожности при наледях и мокром грунте.

