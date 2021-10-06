Забайкалье впервые примет чемпионат ДФО по пауэрлифтингу

Также состоится первенство Дальневосточного округа



Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу состоится с 8 по 10 октября в Чите. Участие примут более 350 спортсменов из Читы, Магадана, Улан-Удэ, Нерюнгри, Якутска, Алдана.



- Пауэрлифтинг – это силовое троеборье, в котором атлеты соревнуются в трёх упражнениях: приседание со штангой на плечах, жим лёжа и становая тяга. Нужно поднять максимальный вес на одно повторение. Побеждает тот, кто собрал наибольшую сумму в трёх движениях в своей весовой категории. Соревнования пройдут в категории жим и жим классический среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, а также ветеранов, – рассказали в федерации пауэрлифтингу Забайкальского края.



Мероприятие проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета.



- Соревнования уровня Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу проводятся в Забайкальском крае впервые и являются отборочным этапом на чемпионат России по пауэрлифтингу, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



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