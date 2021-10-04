Во время месячника проверяется готовность сил и средств к ЧС
С 1 октября в Бурятии стартовал месячник гражданской обороны (ГО). Он приурочен к празднованию Дня гражданской обороны Российской Федерации.
- Во время месячника проверяется готовность сил и средств органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также населения к возможным чрезвычайным ситуациям, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Одно из первых мероприятий месячника – всероссийская командно-штабная тренировка, которая пройдёт 6 октября.
Месячник гражданской обороны стартовал в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во время месячника проверяется готовность сил и средств к ЧС
На российско-монгольском учении «Селенга-2021» авиация готовится к отработке сложнейших элементов. ВИДЕО
«Коровы умнее некоторых людей», - отмечают пользователи
Церемония прошла в СИЗО
Организация стала второй в регионе, получившей лицензию по содержанию животных в зоопарках
Свидетельства получили 20 человек
Женщина получила перелом шейки бедра и длительное время находилась на лечении
Должнице назначили 100 часов обязательных работ
Суточный прирост заболеваемости упал ниже отметки «100»
Дома, которые жильцы называют добротными и из которых не хотят уезжать, признали аварийными
В учреждениях прошли профилактические мероприятия
Местами пройдёт мокрый снег
«Вид на проспект Победы почти не изменился. А вот в сторону рынка и улицы Балтахинова — упс!»
С вершин открываются потрясающие виды на заливы и Арангатуй. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Число госпитализированных больных продолжает расти