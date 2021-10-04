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Месячник гражданской обороны стартовал в Бурятии

Месячник гражданской обороны стартовал в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время месячника проверяется готовность сил и средств к ЧС

С 1 октября в Бурятии стартовал месячник гражданской обороны (ГО). Он приурочен к празднованию Дня гражданской обороны Российской Федерации.

- Во время месячника проверяется готовность сил и средств органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также населения к возможным чрезвычайным ситуациям, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Одно из первых мероприятий месячника – всероссийская командно-штабная тренировка, которая пройдёт 6 октября.
гражданская оборона

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