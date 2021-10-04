Месячник гражданской обороны стартовал в Бурятии

Во время месячника проверяется готовность сил и средств к ЧС



С 1 октября в Бурятии стартовал месячник гражданской обороны (ГО). Он приурочен к празднованию Дня гражданской обороны Российской Федерации.



- Во время месячника проверяется готовность сил и средств органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также населения к возможным чрезвычайным ситуациям, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Одно из первых мероприятий месячника – всероссийская командно-штабная тренировка, которая пройдёт 6 октября.

