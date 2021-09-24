Подрядчик обещал исправить следы чужой шалости
Во дворе дома города Закаменск в Бурятии истоптали новый тротуар, оставив на нём следы. Жители дома обратились за разъяснением в местную группу «Закаменск-инфо. 24/7». Здесь поинтересовались – будет ли выровнен тротуар.
- В нашем дворе идут работы по облагораживанию. Неделю назад залили тротуар, но некоторые люди всё испортили. Скажите, пожалуйста, могут ли сверху заново залить, выровнять или всё в таком виде и останется? – поинтересовались подписчики группы.
За комментарием администраторы группы «Закаменск-инфо» обратились в МУП «Городское хозяйство» к Чингису Жалсанову.
- На сегодняшний день подрядчиком ИП Андропов будут выполнены работы по устранению выявленных нарушений, а именно будет произведён отвод воды с подъездов и тротуара залитой на придомовой территории, также будет отсыпана песчано-гравийной смесью образовавшиеся лужи возле подъезда, - пояснил Чингис Жалсанов.
В Бурятии новый тротуар возле дома испортили следами
Общество, Фото:
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