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В Бурятии продолжается акция «Знамя Победы»

В Бурятии продолжается акция «Знамя Победы»
Общество,  Фото:РЦ ПВТС РБ
Эстафету принял Кабанский район

В честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Бурятии проходит патриотическая акция «Знамя Победы». Принимая «Знамя Победы», образовательные учреждения районов проводят классные часы и мероприятия, посвящённые памятным страницам истории знамени, рассказывающие об истории военных лет и выражающие уважение перед подвигом солдат.

Старт акции начался весной 2021 года. Копия «Знамени Победы» впервые была вручена районному управлению образования Окинского района Бурятии. В свою очередь Окинский район передал «Знамя Победы» Тункинскому району.

14 сентября акция продолжила свой путь от Тункинского к Кабанскому району. В селе Шалуты у мемориала воинам, павших в годы Великой Отечественной войны, прошла торжественная церемония передачи «Знамени Победы». В акции приняли участие представители районных управлений образований Тункинского и Кабанского районов, военкомата, штаба «Юнармии», дополнительного образования.

- Акция «Знамя Победы» пройдёт в каждом районе Республики Бурятия, преследуя основную цель – отдать дань уважения величайшему подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, прививая чувство патриотизма в каждом гражданине с малых лет, - сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
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