Пожарные Бурятии соревнуются за звание лучшего

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Соревнующиеся проходят непростые испытания



Среди работников подразделений Государственной противопожарной службы Бурятии (ГПС РБ) проводится конкурс «Лучший по профессии». Будет выявлен лучшие начальник караула, командир отделения, пожарный и водитель, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На первом этапе соревнования были отобраны лучшие работники, показавшие самые высокие результаты по физической и теоретической подготовке и сдаче нормативов по пожарно-строевой подготовке.



Второй этап стартовал 30 августа в Заиграевском районе, где между собой соревновались лучшие представители 17-го Заиграевского, 3-го Тарбагатайского и 8-го Прибайкальского отрядов ГПС РБ. Вчера в Хоринском районе между собой соревновались работники 11-го Хоринского, 16-го Еравнинского и 21-го Баунтовского отрядов ГПС РБ, в Бичурском районе – 15-го Бичурского, 7-го Мухоршибирского и 22-го Кяхтинского отрядов ГПС РБ.



В ходе соревнований участники конкурса проходили тестирование на знание теории по обязательным предметам обучения в системе боевой подготовки

личного состава караулов. Теоретические задания для водителей были по теме работы со спец. оборудованием и правилам дорожного движения. Также соревнующиеся демонстрировали физическую подготовку – подтягивались на перекладине, бегали кросс на 1000 метров и короткую дистанцию челночным бегом.



После этого участники отрабатывали нормативы по надеванию боевой одежды и снаряжения, вязке двойной спасательной петли с надеванием её на спасаемого, закреплению верёвки за конструкцию здания, установке автоцистерны на водоём с подачей воды, боевому развёртыванию от автоцистерны с подачей двух пожарных стволов, перекусыванию стальной арматуры с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.



Водители на пожарном автомобиле выполняли практические упражнения «Змейка», «Восьмерка», заезд задним ходом в бокс.



По итогам первого дня лучшими стали работники 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, второго – работники 11-го Хоринского ГПС РБ, а также 15-го Бичурского и 22-го Кяхтинского отрядов.



Сегодня между собой соревнуются работники 2-Кабанского, 10-го Тункинского отрядов и 6-й Окинской пожарной части.





