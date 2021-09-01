 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 сентября

31 августа

Популярное

Пожарные Бурятии соревнуются за звание лучшего

Пожарные Бурятии соревнуются за звание лучшего
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Соревнующиеся проходят непростые испытания

Среди работников подразделений Государственной противопожарной службы Бурятии (ГПС РБ) проводится конкурс «Лучший по профессии». Будет выявлен лучшие начальник караула, командир отделения, пожарный и водитель, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На первом этапе соревнования были отобраны лучшие работники, показавшие самые высокие результаты по физической и теоретической подготовке и сдаче нормативов по пожарно-строевой подготовке.

Второй этап стартовал 30 августа в Заиграевском районе, где между собой соревновались лучшие представители 17-го Заиграевского, 3-го Тарбагатайского и 8-го Прибайкальского отрядов ГПС РБ. Вчера в Хоринском районе между собой соревновались работники 11-го Хоринского, 16-го Еравнинского и 21-го Баунтовского отрядов ГПС РБ, в Бичурском районе – 15-го Бичурского, 7-го Мухоршибирского и 22-го Кяхтинского отрядов ГПС РБ.

В ходе соревнований участники конкурса проходили тестирование на знание теории по обязательным предметам обучения в системе боевой подготовки
личного состава караулов. Теоретические задания для водителей были по теме работы со спец. оборудованием и правилам дорожного движения. Также соревнующиеся демонстрировали физическую подготовку – подтягивались на перекладине, бегали кросс на 1000 метров и короткую дистанцию челночным бегом.

После этого участники отрабатывали нормативы по надеванию боевой одежды и снаряжения, вязке двойной спасательной петли с надеванием её на спасаемого, закреплению верёвки за конструкцию здания, установке автоцистерны на водоём с подачей воды, боевому развёртыванию от автоцистерны с подачей двух пожарных стволов, перекусыванию стальной арматуры с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Водители на пожарном автомобиле выполняли практические упражнения «Змейка», «Восьмерка», заезд задним ходом в бокс.

По итогам первого дня лучшими стали работники 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, второго – работники 11-го Хоринского ГПС РБ, а также 15-го Бичурского и 22-го Кяхтинского отрядов.

Сегодня между собой соревнуются работники 2-Кабанского, 10-го Тункинского отрядов и 6-й Окинской пожарной части.


пожарные конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пожарные Бурятии соревнуются за звание лучшего
Пожарные Бурятии соревнуются за звание лучшего
Общество, 01.09.2021
Соревнующиеся проходят непростые испытания
В Бурятии школьника на линейку доставили на аэролодке
В Бурятии школьника на линейку доставили на аэролодке
Общество, 01.09.2021
«День знаний должен состояться для всех», - решили спасатели
В Иркутской области для тушения леса вызовут искусственные дожди
В Иркутской области для тушения леса вызовут искусственные дожди
Общество, 01.09.2021
Самолёт-зондировщик отправится в Катангский район
В Улан-Удэ Левый берег защищают от подтопления
В Улан-Удэ Левый берег защищают от подтопления
Общество, 01.09.2021
В первую очередь была защищена объездная дорога под Селенгинским мостом
Лесники Бурятии принимают шишку лиственницы от населения
Лесники Бурятии принимают шишку лиственницы от населения
Общество, 01.09.2021
Планируется восстановить более 600 га погибшего леса
Вшивость жителей Бурятии снизилась
Вшивость жителей Бурятии снизилась
Общество, 01.09.2021
Специалисты объясняют это дистанционным обучением детей
Пенсионерам Бурятии выплатят по 10 тысяч до выборов
Пенсионерам Бурятии выплатят по 10 тысяч до выборов
Общество, 01.09.2021
10 тысяч пенсионерам республики начнут выплачивать уже на днях
В Бурятии волонтёры помогли в ремонте Буддийского университета
В Бурятии волонтёры помогли в ремонте Буддийского университета
Общество, 01.09.2021
Буддисты верят, что улучшение места и условий пребывания лам и хувараков приносит большое благо
В Бурятии наконец-то определили границы озера Котокель
В Бурятии наконец-то определили границы озера Котокель
Общество, 01.09.2021
Озеро Котокель поставили на кадастровый учёт
В Бурятии на 101 году жизни скончался ветеран войны
В Бурятии на 101 году жизни скончался ветеран войны
Общество, 01.09.2021
Дмитрий Устинович Данилов имел благодарность от Сталина
В Бурятии суточный прирост заражений COVID-19 опустился до 90
В Бурятии суточный прирост заражений COVID-19 опустился до 90
Общество, 01.09.2021
За минувшие сутки не умер ни один больной коронавирусом
В Бурятии определили самых спортивных полицейских
В Бурятии определили самых спортивных полицейских
Общество, 01.09.2021
Состоялось лично-командное первенство по общефизическому многоборью
Селенга в Улан-Удэ вышла на пойму
Селенга в Улан-Удэ вышла на пойму
Общество, 01.09.2021
Жителей домов, которые попадают в зону затопления, просят готовиться к возможной эвакуации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^