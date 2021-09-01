Пожарные Бурятии соревнуются за звание лучшего

Соревнующиеся проходят непростые испытания
Среди работников подразделений Государственной противопожарной службы Бурятии (ГПС РБ) проводится конкурс «Лучший по профессии». Будет выявлен лучшие начальник караула, командир отделения, пожарный и водитель, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На первом этапе соревнования были отобраны лучшие работники, показавшие самые высокие результаты по физической и теоретической подготовке и сдаче нормативов по пожарно-строевой подготовке.
Второй этап стартовал 30 августа в Заиграевском районе, где между собой соревновались лучшие представители 17-го Заиграевского, 3-го Тарбагатайского и 8-го Прибайкальского отрядов ГПС РБ. Вчера в Хоринском районе между собой соревновались работники 11-го Хоринского, 16-го Еравнинского и 21-го Баунтовского отрядов ГПС РБ, в Бичурском районе – 15-го Бичурского, 7-го Мухоршибирского и 22-го Кяхтинского отрядов ГПС РБ.
В ходе соревнований участники конкурса проходили тестирование на знание теории по обязательным предметам обучения в системе боевой подготовки
личного состава караулов. Теоретические задания для водителей были по теме работы со спец. оборудованием и правилам дорожного движения. Также соревнующиеся демонстрировали физическую подготовку – подтягивались на перекладине, бегали кросс на 1000 метров и короткую дистанцию челночным бегом.
После этого участники отрабатывали нормативы по надеванию боевой одежды и снаряжения, вязке двойной спасательной петли с надеванием её на спасаемого, закреплению верёвки за конструкцию здания, установке автоцистерны на водоём с подачей воды, боевому развёртыванию от автоцистерны с подачей двух пожарных стволов, перекусыванию стальной арматуры с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Водители на пожарном автомобиле выполняли практические упражнения «Змейка», «Восьмерка», заезд задним ходом в бокс.
По итогам первого дня лучшими стали работники 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, второго – работники 11-го Хоринского ГПС РБ, а также 15-го Бичурского и 22-го Кяхтинского отрядов.
Сегодня между собой соревнуются работники 2-Кабанского, 10-го Тункинского отрядов и 6-й Окинской пожарной части.
Пожарные Бурятии соревнуются за звание лучшего
Общество, Фото:
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