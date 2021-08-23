Женщине грозит до шести лет колонии
В пятницу в к читинским полицейским обратилась 42-летняя жительница посёлка Восточный. Она заявила, чтопотеряла свой телефон, а позже узнала, что с банковской карты украдено 19 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что к телефону была подключена услуга «мобильный банк».
Сотрудниками полиции в течение дежурных суток установлена подозреваемая. Ею оказалась 40-летняя читинка. Установлено, женщина нашла на улице чужой телефон и, обнаружив, что к нему подключена услуга «мобильный банк», перевела на свой счёт, а также на счёт знакомой, все имеющиеся денежные средства. Подозреваемую доставили в отдел полиции, от неё получены признательные показания. Деньги она потратила на личные нужды.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За кражу с банковской карты законом предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка украла с чужой карты 19 тысяч рублей
Общество, Фото:
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