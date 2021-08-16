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В Улан-Удэ проведут квест-игру об истории города

В Улан-Удэ проведут квест-игру об истории города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победителей наградят подарочными сертификатами

В столице Бурятии пройдёт квест-игра «355 фактов об Улан-Удэ». К участию приглашаются команды из пяти человек в возрасте от 18 до 35 лет, работающие на предприятиях, в организациях или учреждениях города.

Первый этап конкурса состоится 31 августа в заочном формате. Команды ждёт тестирование на знание истории Улан-Удэ и его современности. Очный этап проведут 4 сентября: участников ожидает викторина с творческими конкурсами в исторических местах города.

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и подарочными сертификатами номиналом десять, семь и пять тысяч рублей. Команды, не занявшие призовые места, но прошедшие во второй этап, получат благодарственные письма и подарочные сертификаты номиналом одна тысяча рублей. Также всем участникам квеста, прошедшим в очный этап, выдаются сертификаты и памятные подарки.

Заявки подаются до 27 августа. Контакты: ул. Павлова, 1, каб. 4, тел. (3012) 43-60-42, e-mail: udm@ulan-ude-eg.ru).

Мероприятие пройдёт в строгом соответствии с требованиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 18+
Улан-Удэ игра квест история молодежь

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