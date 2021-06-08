В районе Забайкалья за неделю зарегистрировано три необычных имени

Девочек назвали Мия, Аврора и Серафима



Рождение Авроры, Серафимы и Мии зарегистрировали в течение недели работники отдела ЗАГС Оловяннинского района Забайкальского края. Кроме этого, за неделю ими было зарегистрировано восемь рождений, и в каждом случае – девочек. Серафима и Мия являются вторыми детьми в своих семьях, Аврора – первенцем.



Также в Забайкалье специалисты проанализировали, какие имена для новорожденных стали за пять месяцев самыми популярными, а какие – редкими. Среди мужчин тройку лидеров занимают имена Артём – так назвали 154 новорожденных, Михаил (108) и Максим (99).Среди женщин лидерство разделили Милана и Ева – по 97 наречений, на третьем месте – Виктория (89).



Самыми редкими – по одному наречению – по-прежнему остаются бурятские, таджикские имена и имена других национальностей. А вот среди некогда популярных русских имён все реже встречаются Остап, Борис, Геннадий, Аркадий, Эдуард, Нина, Зоя, Анжела, Инна и Раиса. Каждое из этих имен за пять месяцев встретилось всего по два раза. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

