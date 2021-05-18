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В Бурятии назвали победителей конкурса либретто национального балета

В Бурятии назвали победителей конкурса либретто национального балета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Были отобраны заявки Геннадия Башкуева, Михаила Овчарова, Александра Рюнтю и Ларисы Санжиевой

В Бурятии определены победители этапа балетного либретто конкурса на создание национального балета к столетию республики.

Всего было подано тринадцать заявок. Из них четыре набрали наибольшее количество голосов:
- Башкуев Геннадий – «Баргуджин Тукум. Последняя жертва»;
- Овчаров Михаил - «Бүхэ Беликто»;
- Рюнтю Александр – «Гэсэр»;
- Санжиева Лариса – «Гэсэр».

Композиторам, подавшим заявки на участие в балетном конкурсе, будут направлены ссылки на материалы либретто. До 30 мая им необходимо будет выбрать понравившееся либретто из четырёх финальных для создания оперных эскизов. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

Напомним, ранее были объявлены победители конкурса оперного либретто.
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