Были отобраны заявки Геннадия Башкуева, Михаила Овчарова, Александра Рюнтю и Ларисы Санжиевой
В Бурятии определены победители этапа балетного либретто конкурса на создание национального балета к столетию республики.
Всего было подано тринадцать заявок. Из них четыре набрали наибольшее количество голосов:
- Башкуев Геннадий – «Баргуджин Тукум. Последняя жертва»;
- Овчаров Михаил - «Бүхэ Беликто»;
- Рюнтю Александр – «Гэсэр»;
- Санжиева Лариса – «Гэсэр».
Композиторам, подавшим заявки на участие в балетном конкурсе, будут направлены ссылки на материалы либретто. До 30 мая им необходимо будет выбрать понравившееся либретто из четырёх финальных для создания оперных эскизов. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Напомним, ранее были объявлены победители конкурса оперного либретто.
В Бурятии назвали победителей конкурса либретто национального балета
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В состав Забайкальского нацпарка включат Катунь, Курбулик и Монахово
Коллектив приглашён к отбору на фестиваль «Славянский базар»
Одного медведя и вовсе заметили вблизи Максимихи
Туристы, фотографирующиеся вплотную к уникальным деревьям, уничтожают их
Сотрудники ГИБДД будут работать на нескольких пешеходных переходах основных магистралей
Во время испытаний теплосетей обнаружили множество повреждений
Следователи проверят действия местных властей на халатность
Ложная информация коснулась студентов БГУ
Прямой эфир будет посвящён профилактике дистанционных мошенничеств
На ремонт выделили более 19 миллионов рублей
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом
Буквы выполнены из дерева, а соёмбо — из полотна металлического листа
Проконсультировано более двух тысяч человек по вопросам вакцинопрофилактики
За несколько дней высадили сеянцы на площади 11 гектаров
Сегодня отмечается Международный день музеев