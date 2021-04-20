В Бурятии названы победители конкурса либретто национальной оперы

Экспертный совет отобрал заявки Басаа Валеры, Баира Дондокова и Веры Куприяновой



В Бурятии определены победители этапа оперного либретто конкурса на создание национальной оперы к 100-летию республики.



Всего было подано 11 заявок, из них три набрали наибольшее количество голосов:

- Дабаев Валерий (Улан-Удэ) «Бальжан хатан», историко-мифологическая опера в трёх действиях - либретто на основе рассказа Зоригты Жалсарайн «Историческое повествование о Балжан хатан», а также повестей Цырен-Дулмы Дондоковой «Хоринские княгини» и Цырен-Дондока Хамаева «Тоска турпана»;

- Дондоков Баир (Москва) «Эреэхэн», опера в двух актах - либретто по мотивам пьесы Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа»;

- Куприянова Вера (Санкт-Петербург) «Сказка о крыльях», опера в двух актах - либретто по мотивам бурятской народной сказки «Легенда о девушке-лебеди».



Композиторам, подавшим заявки на участие в оперном конкурсе, будут направлены ссылки на материалы либретто, и до 30 апреля 2021 года им необходимо будет выбрать понравившееся либретто из трёх финальных для создания оперных эскизов.



Параллельно экспертная комиссия продолжит работу и начнёт оценку балетного либретто, итоги которого будут объявлены также 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

