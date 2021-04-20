Экспертный совет отобрал заявки Басаа Валеры, Баира Дондокова и Веры Куприяновой
В Бурятии определены победители этапа оперного либретто конкурса на создание национальной оперы к 100-летию республики.
Всего было подано 11 заявок, из них три набрали наибольшее количество голосов:
- Дабаев Валерий (Улан-Удэ) «Бальжан хатан», историко-мифологическая опера в трёх действиях - либретто на основе рассказа Зоригты Жалсарайн «Историческое повествование о Балжан хатан», а также повестей Цырен-Дулмы Дондоковой «Хоринские княгини» и Цырен-Дондока Хамаева «Тоска турпана»;
- Дондоков Баир (Москва) «Эреэхэн», опера в двух актах - либретто по мотивам пьесы Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа»;
- Куприянова Вера (Санкт-Петербург) «Сказка о крыльях», опера в двух актах - либретто по мотивам бурятской народной сказки «Легенда о девушке-лебеди».
Композиторам, подавшим заявки на участие в оперном конкурсе, будут направлены ссылки на материалы либретто, и до 30 апреля 2021 года им необходимо будет выбрать понравившееся либретто из трёх финальных для создания оперных эскизов.
Параллельно экспертная комиссия продолжит работу и начнёт оценку балетного либретто, итоги которого будут объявлены также 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
В Бурятии названы победители конкурса либретто национальной оперы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также в воздушной части парада задействуют истребители и штурмовики
В Агинском округе прошли соревнования по стрельбе из лука на призы памяти Аюра Абидуева
Состоялся первый городской конкурс среди логопедов детсадов
Спортсмены соревновались в стрельбе из лука по бурятским правилам
Экспертный совет отобрал заявки Басаа Валеры, Баира Дондокова и Веры Куприяновой
В турнире участвовало 11 команд
По плану, к лету темпы вакцинации должны значительно вырасти
«Бессмертный полк» вновь пройдёт в онлайн-формате
Отбывающая наказание в колонии женщина написала картину и стихотворение
Скульптуру создали сами осуждённые
Девочку назвали Алёной
Уборка проводится с помощью большой щётки на «КамАЗе»
Ситуацию контролирует МЧС
Энтузиасты запланировали необычное кругосветное путешествие
В республике пройдут масштабные учения