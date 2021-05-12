В Иркутской зоогалерее родились сингапурские котята

Посмотреть на котят могут все желающие
В Иркутской зоогалерее пополнение - появились котята у пары кошек сингапурской породы – самой мелкой из всех, выведенных человеком.
Сотрудники зоопарка отметили, что из нескольких десятков кошек, которые здесь обитают, не стерилизованы всего две, поэтому котята бывают крайне редко, «и только те, о которых мы давно мечтали».
- Мама по кличке Юпи и трое её новорождённых чувствуют себя отлично и живут в отдельном боксе прямо на экспозиции. Так что всю кошачью компанию может рассмотреть любой желающий, - сообщили в зоогалерее.
Папа котят – сингапурский котик Фрукт - со своими детьми ещё не знаком, молодая мамочка на всякий случай пока живёт отдельно. «Всему своё время», - говорят в зоопарке.
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