В Иркутской зоогалерее родились сингапурские котята

Папа котят – сингапурский котик Фрукт - со своими детьми ещё не знаком, молодая мамочка на всякий случай пока живёт отдельно. «Всему своё время», - говорят в зоопарке.





В Иркутской зоогалерее пополнение - появились котята у пары кошек сингапурской породы – самой мелкой из всех, выведенных человеком.Сотрудники зоопарка отметили, что из нескольких десятков кошек, которые здесь обитают, не стерилизованы всего две, поэтому котята бывают крайне редко, «и только те, о которых мы давно мечтали».- Мама по кличке Юпи и трое её новорождённых чувствуют себя отлично и живут в отдельном боксе прямо на экспозиции. Так что всю кошачью компанию может рассмотреть любой желающий, - сообщили в зоогалерее.