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В Улан-Удэ «тушили» лес на Верхней Берёзовке

В Улан-Удэ «тушили» лес на Верхней Берёзовке
Общество, 
По замыслу учений, огонь с горящего леса мог перекинуться на дома

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоялось пожарно-тактическое учение по ликвидации лесного пожара. В учении были задействованы подразделения федеральной противопожарной службы МЧС, управления по ЧС администрации Улан-Удэ, городского лесничества, а также маневренные группы.

В соответствии с замыслом учений, загорелся лес с угрозой распространения на ближайшие строения. Сильный ветер и высокая температура «способствовали» развитию пожара. Такой сценарий выбран в соответствии с наиболее характерными рисками.

На месте развернулся оперативный штаб пожаротушения. В ходе ликвидации условного лесного пожара были отработаны действия по прокладке минерализованных полос и тушению очагов силами маневренных групп и пожарно-спасательных подразделений.

Условный лесной пожар удалось ликвидировать, поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Подобные тренировки являются ежегодными, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


учения пожарные
 
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