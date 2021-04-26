В Улан-Удэ «тушили» лес на Верхней Берёзовке





На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоялось пожарно-тактическое учение по ликвидации лесного пожара. В учении были задействованы подразделения федеральной противопожарной службы МЧС, управления по ЧС администрации Улан-Удэ, городского лесничества, а также маневренные группы.В соответствии с замыслом учений, загорелся лес с угрозой распространения на ближайшие строения. Сильный ветер и высокая температура «способствовали» развитию пожара. Такой сценарий выбран в соответствии с наиболее характерными рисками.На месте развернулся оперативный штаб пожаротушения. В ходе ликвидации условного лесного пожара были отработаны действия по прокладке минерализованных полос и тушению очагов силами маневренных групп и пожарно-спасательных подразделений.Условный лесной пожар удалось ликвидировать, поставленные задачи выполнены в полном объёме.Подобные тренировки являются ежегодными, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.