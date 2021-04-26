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В Бурятии после таяния снега обнаружили мусорные горы

В Бурятии после таяния снега обнаружили мусорные горы
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Волонтёры вышли на уборку свалки возле Гурульбы

В апреле вблизи села Гурульба Иволгинского района обнаружили несанкционированную свалку мусора. По словам местных жителей, данная свалка образовалась в очень короткий срок. Она обозначилась после таяния снега, рассказали в ОНФ по Бурятии.

Возле Гурульбы периодически образуются несанкционированные свалки из-за мусора, который свозят туда в том числе и жители села, уклоняющиеся от уплаты за вывоз твёрдых бытовых отходов. Так из 1205 плательщиков задолженность отсутствует только у 139 человек. У остальных, долги перед регоператором за периоды от одного месяца до двух лет составляют более 2 млн рублей.


Волонтёры акции «Мы Вместе» и активисты регионального отделения ОНФ совместно с партнёрами акции провели уборку свалки вблизи села Гурульба. Акция проводилась в рамках всероссийского субботника. На уборку вышли 40 добровольцев, среди которых были студенты факультета биологии, географии и землепользования Бурятского государственного университета, а также участники движений «Волонтеры-медики», «Российские студенческие отряды» и команды «Молодёжка ОНФ».

Партнёры акции выделили два «КамАЗа» для вывоза собранного мусора. Заранее была достигнута договорённость с республиканской мусоросортировочной станцией о приемке отходов.

Свою лепту в проведение субботника внесла поселковая администрация, предоставившая хозяйственный инвентарь для сбора мусора и сотрудников для участия в субботнике.


В течение нескольких часов удалось собрать около 20 кубометров отходов.

По итогам субботника Народный фронт в Бурятии направил запрос в администрацию Иволгинского района с просьбой «повысить уровень сознательности населения в части обязанности оплаты услуг по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов компанией региональным оператором, а также принять меры по недопущению повторного образования свалки».

- Активисты Народного фронта регулярно проводят рейды по борьбе с незаконными свалками и полигонами твердых коммунальных отходов. Свалка в Гурульбе достаточно большая и поражает то, что она образовалась на этом месте всего за несколько месяцев. Люди буквально начали захламлять место, где живут. Видимо, не все осознают свою ответственность за сохранение окружающей среды. Сегодня мы убрали эту огромную свалку, пока она не достигла масштабов бедствия, и надеемся, что больше там мусорить не будут, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ Любовь Жамбаева.

ОНФ мусор свалка
 
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