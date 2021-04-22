 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 апреля

Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

21 апреля

Популярное

В Бурятии медали за борьбу с COVID-19 вручили священникам

В Бурятии медали за борьбу с COVID-19 вручили священникам
Общество,  Фото:Бурятская митрополия
Медаль называется «Патриаршая благодарность»

21 апреля в Свято-Троицком храме митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф вручил клирикам медаль «Патриаршая благодарность».

- Владыка митрополит обратился к собравшимся в храме со словом, в котором поблагодарил священнослужителей епархии за самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Многие священники республики окормляли заболевших, находящихся на стационарном лечении, помогали продуктами питания тем людям, которые переносили заболевание в домашних условиях, - сообщили в епархии.

За активную добровольческую деятельность во время пандемии митрополит вручил награду Русской православной церкви медаль «Патриаршая благодарность» духовенству, особо потрудившемуся в борьбе с COVID-19: иереям Петру Шестакову и Константину Языкову.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре, когда началась вторая волна коронавируса, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения болезни. Владыка молился перед образом святителя Иннокентия Московского с частью его святых мощей.

Через несколько дней он объехал Улан-Удэ с иконой Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия с частью его святых мощей.
коронавирус православие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии медали за борьбу с COVID-19 вручили священникам
В Бурятии медали за борьбу с COVID-19 вручили священникам
Общество, 22.04.2021
Медаль называется «Патриаршая благодарность»
Бурятские борицы поборются за золото чемпионата Европы
Бурятские борицы поборются за золото чемпионата Европы
Общество, 22.04.2021
Обе спортсменки из Бурятии вышли в финал чемпионата Европы
В Бурятии осуждённого не выпустили досрочно
В Бурятии осуждённого не выпустили досрочно
Общество, 22.04.2021
Мужчину осудили девять лет назад в Москве 
В Забайкалье дошкольники рисуют бурятские сказки
В Забайкалье дошкольники рисуют бурятские сказки
Общество, 22.04.2021
Победителей конкурса рисунков объявят 1 июня
Шахматисты Бурятии сразятся с кубинцами
Шахматисты Бурятии сразятся с кубинцами
Общество, 22.04.2021
Состоится онлайн турнир в честь 100-летия победы Капабланки
Как проходила протестная акция на главной площади Улан-Удэ. Фоторепортаж
Как проходила протестная акция на главной площади Улан-Удэ. Фоторепортаж
Общество, 22.04.2021
 Третья несогласованная акция в поддержку Алексея Навального на площади Советов окончилась задержаниями 
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 22.04.2021
В Улан-Удэ возможен небольшой мокрый снег
Библиотека Улан-Удэ зовёт на ночь «Космоковоркинга»
Библиотека Улан-Удэ зовёт на ночь «Космоковоркинга»
Общество, 21.04.2021
В связи с эпидемическими ограничениями, посетить мероприятие можно по предварительной записи
Чита выберет лучших юных гитаристов
Чита выберет лучших юных гитаристов
Общество, 21.04.2021
Начался приём заявок на конкурс исполнительского мастерства среди подростков
Увеличились грузоперевозки поездом из Бурятии в Монголию
Увеличились грузоперевозки поездом из Бурятии в Монголию
Общество, 21.04.2021
1,7 млн тонн внешнеторговых грузов перевезено через трансграничный участок Россия – Монголия в I квартале
В Бурятии проведут детское первенство по шахматам
В Бурятии проведут детское первенство по шахматам
Общество, 21.04.2021
В турнире примут участие мальчики и девочки до 9 лет
В Чите стартует краевая акция по охране природы
В Чите стартует краевая акция по охране природы
Общество, 21.04.2021
В её рамках пройдут тематические мероприятия и конкурсы
Военные артисты Бурятии участвуют в акции «Помним! Чтим! Гордимся!»
Военные артисты Бурятии участвуют в акции «Помним! Чтим! Гордимся!»
Общество, 21.04.2021
Ансамбль ВВО «Селенга» даёт в районах концерты, посвящённые 76-й годовщине Победы
Полиция призывает улан-удэнцев разойтись с площади Советов
Полиция призывает улан-удэнцев разойтись с площади Советов
Общество, 21.04.2021
Полицейские напоминают, что акция в поддержку Навального несогласованная

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^