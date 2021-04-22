Медаль называется «Патриаршая благодарность»
21 апреля в Свято-Троицком храме митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф вручил клирикам медаль «Патриаршая благодарность».
- Владыка митрополит обратился к собравшимся в храме со словом, в котором поблагодарил священнослужителей епархии за самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Многие священники республики окормляли заболевших, находящихся на стационарном лечении, помогали продуктами питания тем людям, которые переносили заболевание в домашних условиях, - сообщили в епархии.
За активную добровольческую деятельность во время пандемии митрополит вручил награду Русской православной церкви медаль «Патриаршая благодарность» духовенству, особо потрудившемуся в борьбе с COVID-19: иереям Петру Шестакову и Константину Языкову.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре, когда началась вторая волна коронавируса, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения болезни. Владыка молился перед образом святителя Иннокентия Московского с частью его святых мощей.
Через несколько дней он объехал Улан-Удэ с иконой Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия с частью его святых мощей.
В Бурятии медали за борьбу с COVID-19 вручили священникам
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