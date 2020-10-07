Бурятский митрополит Иосиф уже совершил особую молитву
6 октября митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения коронавируса. Владыка молился перед образом святителя Иннокентия Московского с частью его святых мощей, сообщили в пресс-службе епархии.
11 октября глава Бурятской митрополии совершит объезд по улицам города с иконой Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия с частью его святых мощей. Начало объезда в 15 часов.
- Всех православных верующих республики в это время призываем присоедининиться к общей молитве со своим Архипастырем, находясь у себя дома, - обратились священнослужители к православным верующим.
Как сообщал «Байкал-Daily», также специальные хуралы (молебны) пройдут в дацанах Бурятии. Ламы помолятся за скорейшее выздоровление заболевших и уменьшение числа новых заражений. Соответствующий приказ выпустил Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
В Бурятии зафиксирован резкий всплеск заболеваемости – несколько дней подряд выявляли более 90 больных коронавирусом.
Священники объедут Улан-Удэ с иконой для избавления от коронавируса
Общество, Фото:
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