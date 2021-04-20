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Стали известны главные страхи жителей Бурятии

Стали известны главные страхи жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии боятся протестов меньше, чем волков

В первом квартале 2021 года самым главным для жителей Бурятии стал страх перед паводками и нашествием волков. Таковы данные очередного «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС), сообщает «Коммерсантъ». Такие же главные страхи у жителей Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областях, Республики Коми, Карелии и других. Страх стал актуален в связи с появлением данной проблемы во многих региона.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев заявил, что поголовье волков в республике достигло исторического максимума – около 4000 голов. По словам Мардваева, такого не было даже в военное время.

В целом по стране на первом месте среди страхов общества оказался страх перед действиями полиции и судов. На втором месте — страх перед нашествием волков и паводками, как раз актуальный для Бурятии. Третьим по значимости оказался страх «революции и потрясений».

Среди других страхов россияне назвали ухудшение эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса, обострение отношений с США и вооружённого конфликта в Донбассе, а также рост цен на продукты.


рейтинг волки паводок
 
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