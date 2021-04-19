В Бурятии заявили, что поголовье волков достигло исторического максимума

По словам специалиста, такого числа волков в республике не было даже в военное время
Поголовье волков в республике достигло исторического максимума и составляет около 4000 голов, утверждает директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. Он отмечает, что такого не было даже в военное время.
- Причин этому очень много, и требуют детального изучения. Несмотря на то, что в год добывается 800-1000 голов, поголовье продолжает неуклонно расти. В год взрослому волку для поддержания жизнедеятельности требуется до тонны мясопродуктов. Волк питается всем живым, что попадается ему, начиная от мышей, сусликов, лис до крупных животных: лосей, оленей и т.д. Не побрезгует он и домашним скотом, нанося тем самым огромный урон сельскому хозяйству и населению. В одном только СПК «Ульдурга» Еравнинского района в год волки убивают преимущественно молодняк: лошадей - 50 голов, овец - 70 голов, крупного рогатого скота - 15 голов, что в переводе на деньги на общую сумму 2,5 млн рублей, - бьёт тревогу Намжил Мардваев.
Он добавляет – это при том, что в данном хозяйстве планомерно занимаются не только развитием животноводства, но и регулированием численности волков.
- В это количество не входит молодняк, только родившийся, к примеру, жеребята, которых волки утащили в лес и съели полностью, не оставив следов. Деньги эти для хозяйства немалые, к примеру, их хватило бы, чтобы обслуживать в год льготный кредит на сумму 50 млн. рублей, использовав их на развитие. Учитывая, что в хозяйстве поголовье животных составляет 2,5 тыс. условных голов, то можно сделать вывод, что только по скромным подсчетам всё С/Х республики теряет от волков в год около 400 млн. рублей. Сумма ПОТЕРЬ колоссальная для нашей республики! Получается, что на сегодня в городе зверствуют СОБАКИ, а в деревне - ВОЛКИ! Поэтому вопрос регулирования их численности требует скорейшего решения, - считает директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии.
Также в одном из постов он опубликовал фото жеребёнка, на которого недавно напали волки в Хоринском районе возле села Георгиевка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Джидинским районе охотникам увеличили награду за волков до 11 тысяч рублей. Это сделано из-за того, что в сёлах участились случаи нападения волков на домашний скот.
В Бурятии заявили, что поголовье волков достигло исторического максимума
Общество, Фото:
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