По предварительным данным, в соревнованиях примут участие больше 300 спортсменов
Глава Иркутской области Игорь Кобзев на заседании Совета по физической культуре и спорту поручил сформировать оргкомитет по подготовке к проведению в Иркутске в 2023 году чемпионата России по боксу среди мужчин.
- В феврале я встречался с генеральным секретарём Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым. Мы обсудили возможность проведения в регионе чемпионата страны по боксу среди мужчин в 2023 году. Он станет отборочным на предквалификационном этапе к Олимпийским играм, - обратился Игорь Кобзев к присутствующим.
Члены Совета по физической культуре и спорту при губернаторе области единогласно поддержали предложение о проведении чемпионата в Иркутске.
Планируется, что площадкой чемпионата России по боксу среди мужчин станет ледовый дворец «Байкал». По предварительным данным, в соревнованиях примут участие больше 300 спортсменов, среди них пять Олимпийских чемпионов и 10 чемпионов мира, 200 человек тренерского состава, 70 судей, сообщили в правительстве региона.
В 2023 году в Иркутске пройдёт чемпионат страны по боксу
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