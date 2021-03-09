В Бурятии разыграют билеты на чемпионат в ФСК

Попасть на финалы смогут участники конкурса слоганов
В Бурятии объявлен конкурс «Поддержи наших борцов». Пять победителей, которых определят случайным образом, получат по два билета на финалы чемпионата России по вольной борьбе 12, 13 и 14 марта.
Для участия в конкурсе нужно придумать оригинальный слоган в поддержку бурятских спортсменов и опубликовать его в своём инстаграм-аккаунте. Приветствуется креативная подача. Кроме это, необходимо быть подписанными и отметить в публикации аккаунты @ulanude2021.ru, @minsportrb и @damdintsurunov_v. Также надо поставить лайк к посту о конкурсе в инстаграм-аккаунте министерства спорта РБ и отметить в комментариях друга (количество комментариев не ограничено).
Помимо всего, будет спецприз от министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова – возможность увидеть торжественную церемонию открытия и наблюдать за финальными поединками 12 марта из ложи для почётных гостей рядом с президентом промоутерской компании Fight Nights Камилом Гаджиевым. Обладателем этого билета станет автор самого креативного слогана и интересной подачи.
Итоги подведут уже 10 марта, сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.
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