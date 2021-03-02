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В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта

В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скульптура должна олицетворять образы Бурятии

В Улан-Удэ проведут конкурс на лучшее эскизное решение скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал». Об этом говорится в распоряжении администрации Улан-Удэ от 1 марта.

Конкурс проводится с 9 марта по 28 мая. Приём заявок и эскизных проектов – с 4 по 14 мая. Итоговое заседание конкурсной комиссии, объявление имен и призеров конкурса состоится 28 мая.

В творческом состязании могут принять участие проектные организации, творческие коллективы и единоличные авторы: архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы, имеющие дипломы государственного образца по специальности: «архитектор», «дизайнер», «художник», «скульптор» или студенты вузов, обучающиеся по указанным специальностям.

Участник, занявший первое место, получит 200 тысяч рублей; занявший второе место – 100 тысяч; занявший третье – 50 тысяч.

По условиям конкурса, композиция должна олицетворять образы Республики Бурятия и города Улан-Удэ.


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