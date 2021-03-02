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В Бурятии осуждённые играют в лапту и городки

В Бурятии осуждённые играют в лапту и городки
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые сыграли в народные игры в честь начала весны

В исправительных учреждениях в Бурятии среди осуждённых пользуются популярностью такие игры, как лапта и городки.

Осуждённые исправительных колоний № 1 и № 7, лечебно-исправительного учреждения №5 и следственного изолятора № 1 в честь начала весны активно провели время на свежем воздухе и посоревновались в этих русских народных играх.


- Такие игры, как лапта и городки, отражают национальные черты, бытовой уклад русского народа, его мировоззрение, развивают меткость, ловкость, глазомер, вырабатывают силу воли и командный дух, - отмечают в УФСИН по Бурятии.





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