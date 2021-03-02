В Бурятии осуждённые играют в лапту и городки

Осуждённые сыграли в народные игры в честь начала весны
В исправительных учреждениях в Бурятии среди осуждённых пользуются популярностью такие игры, как лапта и городки.
Осуждённые исправительных колоний № 1 и № 7, лечебно-исправительного учреждения №5 и следственного изолятора № 1 в честь начала весны активно провели время на свежем воздухе и посоревновались в этих русских народных играх.
- Такие игры, как лапта и городки, отражают национальные черты, бытовой уклад русского народа, его мировоззрение, развивают меткость, ловкость, глазомер, вырабатывают силу воли и командный дух, - отмечают в УФСИН по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело
Мужчину арестовали
В дело вмешалась прокуратура
Уголовное дело передано в суд
Большая часть мероприятий «КнигаМарта» пройдёт онлайн
В Улан-Удэ днём -8,-10
Приём заявок стартовал 1 марта
В настоящее время проект на стадии разработки
Объявлены результаты межрегионального конкурса «Шоу Роботов»
Им стала команда Усольского района
Гран-при выиграла воспитательница детского сада «Росинка»
Поединки пройдут среди юниоров и юниоров 17-18 лет
Победила команда Новоильинского агролицея
Митрополитом Иосифом были вручены епархиальные награды
Соревнования прошли в Сахалинской области