В Бурятии осуждённые играют в лапту и городки

Осуждённые исправительных колоний № 1 и № 7, лечебно-исправительного учреждения №5 и следственного изолятора № 1 в честь начала весны активно провели время на свежем воздухе и посоревновались в этих русских народных играх.





- Такие игры, как лапта и городки, отражают национальные черты, бытовой уклад русского народа, его мировоззрение, развивают меткость, ловкость, глазомер, вырабатывают силу воли и командный дух, - отмечают в УФСИН по Бурятии.











В исправительных учреждениях в Бурятии среди осуждённых пользуются популярностью такие игры, как лапта и городки.