Продукцию вернули в соседнее государство
В пункте пропуска «Кяхта» во время досмотра автотранспорта, следующего из Монголии в Россию, было выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии. Гражданин Монголии пытался ввезти 17 кг говядины и 4 кг свинины.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении гражданина Монголии возбуждено административное дело. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 21 кг мяса
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