Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 21 кг мяса

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Продукцию вернули в соседнее государство



В пункте пропуска «Кяхта» во время досмотра автотранспорта, следующего из Монголии в Россию, было выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии. Гражданин Монголии пытался ввезти 17 кг говядины и 4 кг свинины.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении гражданина Монголии возбуждено административное дело. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.

