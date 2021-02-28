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В Бурятии ожидается переменная облачность

В Бурятии ожидается переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ без осадков

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 28 февраля, в республике неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. На автодорогах снежные накаты, заносы.

По республике переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -11,-16, по северу -18,-23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -12,-14.

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