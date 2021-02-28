В Бурятии ожидается переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ без осадков



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 28 февраля, в республике неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. На автодорогах снежные накаты, заносы.



По республике переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -11,-16, по северу -18,-23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -12,-14.



