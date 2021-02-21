В Бурятии предъявлено обвинение гражданину Китая

Иностранец подозревается контрабанде леса



В Бурятии гражданину Китая предъявлено обвинение в совершении контрабанды крупной партии лесоматериалов.



По версии следствия, ещё в прошлом году он в составе группы приобрёл у одного недобросовестного лесозаготовителя документы на древесину. В текущем году использовал их для вывоза за границу более 100 кубометров лесоматериалов хвойных и лиственных пород на примерную сумму свыше миллиона рублей, при этом зная, что предоставил в таможенные органы заведомо ложные сведения о происхождении вывозимого леса.



- По ходатайству следственных органов предполагаемому организатору криминального бизнеса по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Иностранцу грозит лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Расследование уголовного дела продолжается.

