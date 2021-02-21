Иностранец подозревается контрабанде леса
В Бурятии гражданину Китая предъявлено обвинение в совершении контрабанды крупной партии лесоматериалов.
По версии следствия, ещё в прошлом году он в составе группы приобрёл у одного недобросовестного лесозаготовителя документы на древесину. В текущем году использовал их для вывоза за границу более 100 кубометров лесоматериалов хвойных и лиственных пород на примерную сумму свыше миллиона рублей, при этом зная, что предоставил в таможенные органы заведомо ложные сведения о происхождении вывозимого леса.
- По ходатайству следственных органов предполагаемому организатору криминального бизнеса по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Иностранцу грозит лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Бурятии предъявлено обвинение гражданину Китая
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Иностранец подозревается контрабанде леса
Ущерб причинён преступлением
Кража произошла в кафе
Ближайшая пожарная часть расположена в 30 км
Момент кражи попал на видео
В республике зарегистрировано более 700 летальных случаев
Уполномоченный по правам человека сообщила о состоянии здоровья Надежды Низовкиной
Мужчина распивал спиртное в вагоне поезда
Предприниматель признан виновным в контрабанде крупной партии леса
Соревнования пройдут 22 февраля
Праздничный салют начнётся в 21:00 23 февраля
В Улан-Удэ днём до -16
В тренировках приняли участие расчёты шести гаубиц Д-30 и двух салютных установок
Автор лучшего видеоролика-поздравления получит памятный подарок
В соревнованиях приняли участие юношеские команды профессиональных образовательных организаций региона