В Забайкалье ветеринары спасли хищную птицу

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает



Житель села Кыра Забайкальского края обратился на ветеринарную станцию для оказания помощи хищной птице. Мужчина рассказал, что пернатый хищник провёл два дня во дворе его дома, и у него повреждено крыло.



- Ветеринарные специалисты провели осмотр птицы. Они установили, что у хищника сбиты перья на крыле, отморожена лапа, и она не может летать, так как провела несколько дней на снегу. Животное поместили в тёплое помещение, оказали необходимую ветеринарную помощь, - рассказала начальник ветеринарной станции Марина Зубкова.



В настоящее время птица находится на лечении на ветстанции, ей назначена витаминотерапия. Хищник в удовлетворительном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Ветспециалисты предполагают, что это балобан – вид хищной птицы семейства соколиных, обитающий в юго-восточной Европе и в Азии. На сегодняшний день их численность сокращается. После выздоровления сокола планируется вернуть на волю, сообщает госветслужба Забайкальского края.

