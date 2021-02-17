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В Забайкалье ветеринары спасли хищную птицу

В Забайкалье ветеринары спасли хищную птицу
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает

Житель села Кыра Забайкальского края обратился на ветеринарную станцию для оказания помощи хищной птице. Мужчина рассказал, что пернатый хищник провёл два дня во дворе его дома, и у него повреждено крыло.

- Ветеринарные специалисты провели осмотр птицы. Они установили, что у хищника сбиты перья на крыле, отморожена лапа, и она не может летать, так как провела несколько дней на снегу. Животное поместили в тёплое помещение, оказали необходимую ветеринарную помощь, - рассказала начальник ветеринарной станции Марина Зубкова.

В настоящее время птица находится на лечении на ветстанции, ей назначена витаминотерапия. Хищник в удовлетворительном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ветспециалисты предполагают, что это балобан – вид хищной птицы семейства соколиных, обитающий в юго-восточной Европе и в Азии. На сегодняшний день их численность сокращается. После выздоровления сокола планируется вернуть на волю, сообщает госветслужба Забайкальского края.
птицы ветеринария Забайкальский край
 
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