В Бурятии за неделю выявили 10 нелегальных лесопилок

Материалы проверок направят в прокуратуру



За прошлую неделю лесники Бурятии провели 18 рейдовых мероприятий для выявления нарушений на пунктах приёма и отгрузки древесины. Специалисты выявили 10 незарегистрированных пунктов: в Тарбагатайском - 3, 5 – в Иволгинском, и два в Мухоршибирском и Прибайкальском районах республики.



Все материалы будут направлены в прокуратуру Бурятии для принятия мер реагирования.



Кроме этого, специалисты продолжают выявлять нарушения и с воздуха – с помощью беспилотного летательного аппарата проведены облёты на территории трёх населённых пунктов Прибайкальского района: Нестерово, Гурулёво и Кома. Сейчас лесники обрабатывают полученную информацию.



- Пункты приёма и отгрузки древесины являются ключевым элементом в цепочке заготовки древесины для потребителя. Соответственно, деятельность пунктов приёма и отгрузки древесины находится на особом контроле. Поэтому мы внедряем новые технологии, позволяющие оперативно выявлять и реагировать на нарушения, - отметил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.



Сообщить о нарушениях или деятельности нелегальных пунктах приёма и отгрузки древесины можно анонимно на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44. Обращения принимаются круглосуточно, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

