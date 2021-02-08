Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за наркотики

Мужчина приобрёл гашишное масло в интернете
Житель Северобайкальска признан виновным в приобретении и хранение наркотических средств без цели сбыта.
Судом установлено, что в сентябре 2020 года подсудимый с использованием мессенджера «Telegram» приобрёл у неустановленного лица в интернете масло каннабиса (гашишное масло) в значительном размере. Наркотическое вещество он приобрёл для личного употребления, которое хранил у себя дома до момента изъятия сотрудниками транспортной полиции.
Кроме того, с использованием того же мессенджера «Telegram» совершил покушение на приобретение синтетического наркотического средства в значительном размере путём закладки. Однако довести задуманное до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками транспортной полиции.
- Подсудимый в ходе судебного разбирательства полностью признал вину в совершенных преступлениях. Кроме того, в основу обвинительного приговора легли неоспоримые доказательства, представленные государственным обвинителем Байкальской транспортной прокуратуры, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд с учётом мнения прокурора и наличия смягчающих обстоятельств признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 10 % из заработной платы осуждённого в доход государства.
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