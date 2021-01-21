Глава Бурятии: «Приютам для собак быть»

- Коллеги, расскажите, как живёте, какие у вас проблемы, какие предложения. У нас проблема с собаками актуальная, поэтому приютам, конечно, быть. И как это правильно организовать, давайте обсудим, - обратился к представителям приютов Алексей Цыденов в начале встречи.







- Нам надо сохранить инициативных людей, которые уже многие годы занимаются этими приютами. Определимся с землёй, поможем приюту «Надежда» с переездом, если надо 2 тысячи вольеров, значит, построим такое количество или больше, просьба, коллеги, всё просчитать. Необходимо посмотреть по субсидированию, просьба просчитать механизацию, в том числе, по развозу корма в приюты. Просьба посчитать всю смету быстро, у нас февральская сессия скоро, нам нужно выйти с понятными суммами по помощи приютам, - подчеркнул Алексей Цыденов.





Накануне состоялась встреча властей республики и общественников. Глава республики Алексей Цыденов, представители региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии», представители трёх частных приютов в Улан-Удэ: «Кот и Пёс», «Возрождение» и «Надежда» обсуждали деятельность приютов для животных.Основной темой встречи стала помощь приютам, организация тёплых помещений для стерилизации собак и передержки после операции, а также возможность переноса приюта «Надежда» за черту населённых пунктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Глава Бурятии принял ряд решений по дальнейшему функционированию приютов для собак в республике. В частности, Алексей Цыденов дал поручения профильным министерствам и ведомствам оперативно подготовить смету по суммам, которые потребуются для помощи приютам. Всё финансовые обоснования планируется вынести на согласование на февральской сессии Народного Хурала. Администрации Улан-Удэ совместно с районными администрациями поручено определить земельные участки для постройки нового приюта, а также участок для переноса приюта «Надежда», расположенного в посёлке Забайкальский.Как отметила сопредседатель региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии», директор приюта «Кот и Пёс» Наталья Филиппова их приюту требуется значительная финансовая помощь в части его содержания и текущего ремонта. По словам Натальи Филипповой, конфликтов с местным населением у приюта нет, поэтому в переносе из жилого сектора их организация не нуждается. На сегодняшний день в приюте содержится около 170 собак и 30 кошек.- Наш приют работает с 2009 года, в комитете по Управлению имуществом мы попросили помещение для организации именно приюта и нам в безвозмездное пользование предоставили территорию бывшего детского лагеря «Тополёк» в Южлаге, переулок Псковский, 38. Здесь мы предусмотрели все санитарно-технические нормы. То есть, 200 метров удаления от жилья мы соблюдаем. К нам, в принципе, от населения никаких претензий нет, потому что у нас просто нет жилых домов в округе. Дальше СНТ «Пищевик» находится, ещё больше в удалении от нашего приюта. Поскольку, мы благотворительная организация, естественно у нас проблем всегда хватает. Мы сначала хотели мини-приют создать на 50 животных как образцово-показательный, но, к сожалению, у нас это невозможно в городе Улан-Удэ. Да, и с районов к нам животных тоже везут, просят принять бездомных. Нас просто забросали коробками со щенками, с котятами. У нас бывает в день по две коробки. Просто привозят, бросают, мы даже не знаем кто. За счёт добрых людей, благотворителей строим вольеры, за 11 лет они уже приходят в негодность их надо ремонтировать, на стройматериалы у нас естественно денег нет, - рассказала директор приюта «Кот и Пёс».Директор приюта «Возрождение» Валентина Кушнарева, расположенного в селе Вознесеновка, Тарбагатайского района, рассказала, что в настоящий момент в приюте содержится 1475 собак, организации требуется помощь по оформлению земельного участка в собственность и материалы для постройки вольеров.- До ближайшего жилого массива у нас 800 метров, то есть мы находимся на горе в чистом поле и получается, что мы никому не мешаем. Приют у нас 3 гектара земли, полностью огорожен. Большая часть забора из профлиста. Все собаки находятся на территории приюта. За территорией при проверках не было у нас животных. Арендная плата 34 тыс. в год, работают четыре работника. Нам необходимо оформить эту землю в собственность, нужна помощь по постройке вольеров, ну, и, так как у нас территория огромная, необходима вторая скважина для воды, - добавила Валентина Кушнарева.Как отметили участники встречи, самые большие сложности на сегодня у приюта «Надежда», расположенного в посёлке Забайкальский по улице Совхозная, 54.- Мы открылись в 2009 году. Когда мы открывались, вокруг жилых домов не было, со временем посёлок разросся и сейчас как горький факт, мы находимся в самом центре жилого массива. 17 января нас впервые подожгли, мы открыли сбор средств на видеокамеры, потому, что происходит кровавый самосуд над собаками, на нас нападают. Я понимаю местных жителей, и мы готовы к переезду, но переехать в чистое поле мы не можем, нам нужна скважина, огороженная территория, вольеры и в целом, в дальнейшем помощь в переезде, - отметила директор приюта «Надежда» Виолетта Краснобаева.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в свою очередь, сообщил, что готовится к постройке ещё один приют в районе микрорайоне Стрелка в районе промзоны.- Готов говорить с владельцами существующих приютов о перемещении туда собак. Животных из приюта «Надежда» планируется пока что перевезти в приют в Тарбагатайском районе, то, что их из жилой зоны надо убирать, это однозначно, - сказал Игорь Шутенков.Что касается существующих приютов, глава Бурятии дал поручение Республиканскому агентству лесного хозяйства выделить необходимое количество пиломатериалов для постройки вольеров для собак. Министерству имущественных и земельных отношений, а также администрации Тарбагатайского района поручено отработать вопрос с приютом «Возрождение» по приватизации земельного участка. Минсельхозпроду поручено организовать подвоз опилок для отсыпки земли, для подстилки для животных.