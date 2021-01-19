Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
Весной в Бурятии пройдёт открытый чемпионат республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». Соревнования проведут 7 марта в концертно-театральном центра «Феникс» в Улан-Удэ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши, девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 1 февраля.
Соревнования по бодибилдингу проводятся:
- у мужчин – в категориях 75, 85, св.85 кг.
Соревнования по классическому бодибилдингу проводятся:
- юниоры соревнуются в абсолютной категории;
- мужчины – в категориях 175 см, 180 см, свыше 180 см.
Соревнования по «классик физик» (classic physique) проводятся:
- в абсолютной категории.
Соревнования по пляжному бодибилдингу (men’s physique) проводятся:
- среди мужчин в категориях 178 см, св.178 см.
Соревнования по бодифитнесу проводятся:
- среди женщин в абсолютной категории.
Соревнования по wellness fitness проводятся:
- среди женщин в абсолютной категории.
Соревнования по фитнес-бикини проводятся:
- среди юниорок в абсолютной категории;
- у женщин в категориях до 164 см, до 169 см, св.169 см;
- среди мастеров – 35-40 лет, старше 40 лет;
- фитнес-бикини новички – среди юниорок, мастера женщины 35-40 лет, мастера женщины старше 40 лет, а также в ростовых категориях - 166 см, св.166 см.
Соревнования по фит-модель проводятся:
- среди женщин в категориях до 163 см, 168 см, св.168 см.
Соревнования по фит-пара проводятся в абсолютной категории.
Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация бодибилдинга РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по бодибилдингу
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