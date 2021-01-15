В Бурятии ветреная погода

В Улан-Удэ днём до -14



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 января по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 13-17 м/с, позёмка. Температура ночью -23, -28, местами -33, -38, по Прибайкалью при снеге -15, -20, днём -12, -17, местами -22, -27, по Прибайкалью при ветре до -9.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -24, -26, днём -12, -14.

