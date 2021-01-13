59% жителей Бурятии привились от гриппа

В том числе привито около 190 тысяч детей



В Бурятии продолжается сезон циркуляции острых респираторных вирусных инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано.



Против гриппа в республике привито 576 422 человек, это 59 % от численности населения. Из них 190 384 детей.



- Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

