В том числе привито около 190 тысяч детей
В Бурятии продолжается сезон циркуляции острых респираторных вирусных инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Против гриппа в республике привито 576 422 человек, это 59 % от численности населения. Из них 190 384 детей.
- Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
59% жителей Бурятии привились от гриппа
Общество, Фото:
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