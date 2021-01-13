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59% жителей Бурятии привились от гриппа

59% жителей Бурятии привились от гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе привито около 190 тысяч детей

В Бурятии продолжается сезон циркуляции острых респираторных вирусных инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Против гриппа в республике привито 576 422 человек, это 59 % от численности населения. Из них 190 384 детей.

- Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
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