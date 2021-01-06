Лыжница из Бурятии также поднялась в общём зачёте Кубка мира
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова продолжает борьбу в престижной многодневке «Тур де Ски» которая также является четвёртым этапом Кубка мира. В этом году «Тур де Ски» не смог собрать всех лучших лыжников мира по причине отсутствия сборной Норвегии (пожалуй, сильнейшей в мире).
Как сообщал «Байкал-Dailу», первая гонка состоялась в Валь Мюстайре (Швейцария) 1 января. Это был спринт свободным стилем, где Алиса Жамбалова не показала высоких результатов. Зато в следующей гонке на 10 км классическим стилем с масс-старта бурятская лыжница заняла высокое восьмое место.
3 января женщины пробежали гонку преследования на 10 км свободным стилем. Победила американка Джесси Диггинс, опередившая соотечественницу Рози Бреннан и шведку Фриду Карлссон. Лучшая из россиянок Юлия Ступак стала пятой. Алиса Жамбалова заняла 14-е место. Победительнице Алиса проиграла очень много – больше двух минут.
5 января «Тур де Ски» переместился из Швейцарии в Италию. В Тоблахе Жамбалова показа хороший результат в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Алиса второй раз на этом «Тур де Ски» вошла в десятку лучших.
Победу одержала американка Джесси Диггинс, на втором месте ещё одна представительница США Рози Бреннан, третья шведка Эбба Андерсон. Алиса Жамбалова пришла десятой, отстав от победительницы на 56 секунд.
В общем зачёте «Тур де Ски» после четырёх этапов Алиса находится на 14-й позиции. Лидирует Джесси Диггинс, вторая пока Рози Бреннан (обе США), третья шведка Фрида Карлссон. Россиянка Юлия Ступак на четвёртом месте, ещё одна россиянка Татьяна Сорина замыкает пятёрку лидеров.
«Тур де Ски» завершится 10 января.
В общем зачёте Кубка мира Алиса Жамбалова поднялась на 27-е место (до этого она была за пределами тридцатки лучших).
Как сообщал «Байкал-Dailу», по итогам прошлогодней многодневки «Тур де Ски» Алиса Жамбалова заняла 24-е место.
Алиса Жамбалова вновь вошла в десятку лучших на «Тур де Ски»
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