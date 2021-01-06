Алиса Жамбалова вновь вошла в десятку лучших на «Тур де Ски»

Лыжница из Бурятии также поднялась в общём зачёте Кубка мира

Из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, в Бурятии, как и во всей стране, были под запретом массовые мероприятия. Однако красотки республики всё же смогли проявить себя