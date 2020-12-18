Финалисты смогут отыграть новогодний сет на площади имени Ленина
В преддверии празднования Нового года в столице Забайкалья стартует конкурс DJ-мастерства. К участию приглашаются сольные диджей-музыканты, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в Чите или на территории РФ. Конкурс проводится для отбора DJ, которые примут участие в городских праздничных новогодних мероприятиях.
Онлайн-регистрация и отбор пройдут с 17 по 25 декабря. Регистрация участников конкурса проводится только по заявкам в свободной форме, оправленным на адрес электронной почты souk@upr-kult.ru. В заявке нужно указать ФИО, творческий псевдоним, телефон, ссылки личных страниц социальных сетей, опыт работы DJ.
По итогу отбора жюри составляется список DJ, допущенных для участия в новогодних мероприятиях. Финалисты отыгрывают музыкальную программу новогодней тематики на площади имени Ленина (в отапливаемом помещении) длительностью не менее 40 минут. В критериях оценки: качество музыкального подбора, тематический внешний вид (костюмированность), креатив.
Победителей конкурса наградят дипломами и подарками комитета культуры администрации Читы. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
В Чите стартовал новогодний конкурс диджей-мастерства
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