В Бурятии спецназ ликвидировал «террористов»

Антитеррористическое учение прошло в Бурятии
На полигоне Дивизионный в Бурятии с подразделением специального назначения Восточного военного округа провели тактико-специальное учение. Оно прошло в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности.
Военнослужащие отработали поиск и обнаружение отряда условного незаконного вооружённого формирования в лесистой местности. Для этого они использовали беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Затем подразделения заблокировали и ликвидировали условного противника.
В спецучении приняли участие свыше 30 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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