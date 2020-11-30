В Бурятии спецназ ликвидировал «террористов»

Антитеррористическое учение прошло в Бурятии



На полигоне Дивизионный в Бурятии с подразделением специального назначения Восточного военного округа провели тактико-специальное учение. Оно прошло в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности.



Военнослужащие отработали поиск и обнаружение отряда условного незаконного вооружённого формирования в лесистой местности. Для этого они использовали беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Затем подразделения заблокировали и ликвидировали условного противника.



В спецучении приняли участие свыше 30 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

