18 тайбоксёров Бурятии отправятся на первенство России

На состязания поедут 12-летние ребята и уже сформировавшиеся спортсмены старше 18 лет



С 6 по 13 декабря в Нижегородской области пройдёт Кубок и первенство России по тайскому боксу. 18 спортсменов из Бурятии примут участие в этих соревнованиях, сообщили в минспорта республики.



В состязаниях будут участвовать 12-летние ребята и уже сформировавшиеся спортсмены старше 18 лет.



Всего от Бурятии поедут спортсмены, представляющие четыре возрастные категории.

