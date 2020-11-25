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18 тайбоксёров Бурятии отправятся на первенство России

18 тайбоксёров Бурятии отправятся на первенство России
Общество,  Фото:pixabay.com
На состязания поедут 12-летние ребята и уже сформировавшиеся спортсмены старше 18 лет

С 6 по 13 декабря в Нижегородской области пройдёт Кубок и первенство России по тайскому боксу. 18 спортсменов из Бурятии примут участие в этих соревнованиях, сообщили в минспорта республики.

В состязаниях будут участвовать 12-летние ребята и уже сформировавшиеся спортсмены старше 18 лет.

Всего от Бурятии поедут спортсмены, представляющие четыре возрастные категории.
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