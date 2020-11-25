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25 ноября

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В Улан-Удэ до -8 градусов

В Улан-Удэ до -8 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Сегодня будет немного ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября по республике ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью -12-17, местами --22-27, днём -5-10, местами -13-18 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -12-14, днём -6-8.
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